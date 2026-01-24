Monseñor José Domingo Ulloa compartió un mensaje a los periodistas y comunicadores católicos

'Ustedes, en medio de un mundo marcado por la prisa, la polarización y tantas veces por la desinformación, están llamados a ser artesanos de la verdad, sembradores de esperanza y constructores de comunión. Comunicar desde la fe no es solo informar, es acompañar; no es solo denunciar, es también anunciar; no es buscar protagonismo, sino servir al bien común'.'Gracias por poner su talento al servicio del Evangelio, por dar voz a quienes no la tienen, por mostrar el rostro solidario de la Iglesia y por ayudar a que la Buena Noticia llegue, con lenguaje comprensible y cercano, al corazón de nuestro pueblo'.'Que San Francisco de Sales interceda por ustedes, les conceda sabiduría, prudencia y un corazón libre, y que el Espíritu Santo ilumine su palabra para que sea siempre puente y nunca muro'. Cierra la nota con la frase: 'Con afecto y bendición, † Mons. José Domingo Ulloa Mendieta, O.S.A.Arzobispo de Panamá'.