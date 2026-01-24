Nacionales

Monseñor José Domingo Ulloa compartió un mensaje a los periodistas y comunicadores católicos

L.Evelyn Del Cid
Redacción Web
24 de enero de 2026

El monseñor José Domingo Ulloa Mendieta compartió un mensaje a los periodistas y comunicadores católicos en el día de San Francisco de Sales, hoy sábado 24 de enero de 2026.

El texto, firmado por el también Arzobispo de Panamá, y publicado en redes sociales de la Arquidiócesis de Panamá, señala que “en la fiesta de San Francisco de Sales, patrono de los comunicadores, quiero hacerles llegar un saludo cercano y fraterno, acompañado de mi gratitud sincera por la misión que realizan cada día”.

“En la fiesta de San Francisco de Sales, patrono de los comunicadores, quiero hacerles llegar un saludo cercano y fraterno, acompañado de mi gratitud sincera por la misión que realizan cada día. San Francisco de Sales nos recuerda que la comunicación cristiana nace del corazón y se expresa con mansedumbre, verdad y caridad. Él evangelizó no con gritos ni imposiciones, sino con la fuerza serena de la palabra bien dicha, del respeto al otro y de la paciencia que sabe esperar los tiempos de Dios”.

“Ustedes, en medio de un mundo marcado por la prisa, la polarización y tantas veces por la desinformación, están llamados a ser artesanos de la verdad, sembradores de esperanza y constructores de comunión. Comunicar desde la fe no es solo informar, es acompañar; no es solo denunciar, es también anunciar; no es buscar protagonismo, sino servir al bien común”.

“Gracias por poner su talento al servicio del Evangelio, por dar voz a quienes no la tienen, por mostrar el rostro solidario de la Iglesia y por ayudar a que la Buena Noticia llegue, con lenguaje comprensible y cercano, al corazón de nuestro pueblo”.

“Que San Francisco de Sales interceda por ustedes, les conceda sabiduría, prudencia y un corazón libre, y que el Espíritu Santo ilumine su palabra para que sea siempre puente y nunca muro”.

Cierra la nota con la frase: “Con afecto y bendición, † Mons. José Domingo Ulloa Mendieta, O.S.A.Arzobispo de Panamá”.

