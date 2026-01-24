Monseñor José Domingo Ulloa compartió un mensaje a los periodistas y comunicadores católicos

El monseñor José Domingo Ulloa Mendieta compartió un mensaje a los periodistas y comunicadores católicos en el día de San Francisco de Sales, hoy sábado 24 de enero de 2026.

El texto, firmado por el también Arzobispo de Panamá, y publicado en redes sociales de la Arquidiócesis de Panamá, señala que

“En la fiesta de San Francisco de Sales, patrono de los comunicadores, quiero hacerles llegar un saludo cercano y fraterno, acompañado de mi gratitud sincera por la misión que realizan cada día. San Francisco de Sales nos recuerda que la comunicación cristiana nace del corazón y se expresa con mansedumbre, verdad y caridad. Él evangelizó no con gritos ni imposiciones, sino con la fuerza serena de la palabra bien dicha, del respeto al otro y de la paciencia que sabe esperar los tiempos de Dios”.