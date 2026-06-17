Miviot inicia censo para legalización de lotes en La Cruz de Aguadulce

Con el objetivo de brindar estabilidad residencial y avanzar en la legalización de lotes para familias en condición de vulnerabilidad, se inició el levantamiento de un censo habitacional en la comunidad de La Cruz, distrito de Aguadulce, provincia de Coclé, informó el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (Miviot).

La jornada fue encabezada por el director nacional de Desarrollo Social, Guillermo Leblanc, junto a un equipo de trabajadoras sociales y técnicos de la Dirección de Asentamientos Informales, quienes recorrieron la comunidad para recopilar información socioeconómica de los residentes.

Leblanc explicó que “este proceso constituye el primer paso para iniciar los trámites de legalización de los terrenos, lo que permitirá a las familias contar con seguridad jurídica sobre sus viviendas”.

En la jornada también participaron representantes del Banco Hipotecario Nacional (BHN) y del Registro Público, quienes verificaron la información y el estatus de cada familia para garantizar que la ayuda llegue a quienes realmente la necesitan, indicaron del Miviot.