Miviot apoyará el proyecto de Puerto Armuelles con ordenamiento territorial

El Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (Miviot) impulsa la planificación integral del Complejo Logístico de Puerto Armuelles, un proyecto del Gobierno Nacional que busca potenciar el desarrollo económico y logístico del distrito de Barú, así informó el viceministro de Ordenamiento Territorial, Frank Osorio.

Durante una gira técnica en Chiriquí, Osorio acompañado del director provincial, Aristides Araúz, realizó una visita al muelle multipropósito del corregimiento de Puerto Armuelles, un proyecto del Gobierno Nacional, a través de la Autoridad Marítima de Panamá (AMP), donde conoció detalles de los trabajos y proyecciones, así como avances del edificio de oficina y del nuevo muelle.

“Inicialmente era un muelle para pescadores del área, pero con una visión más amplia que el Gobierno Nacional le ha dado al potencial que tiene esta área, se ha transformado y escalado en un muelle multipropósito. Eso implica que esta es una región que requiere un tratamiento y una planificación integral”, dijo el funcionario.

El viceministro manifestó que el éxito de un proyecto portuario es que el ordenamiento territorial esté preparado para recibir toda esa actividad, lo cual debe derivar en una derrama económica como plazas de empleo, actividad económica e inversiones.

Expuso que la plataforma logística que se puede desarrollar, soportada por el muelle y las características particulares del corregimiento de Puerto Armuelles, en la costa, para barcos de gran calado, permite un desarrollo logístico muy importante.