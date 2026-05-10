Mitradel detecta 10 extranjeros sin permiso de trabajo en San Felipe

El Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (MITRADEL) informó que, como parte de las acciones dirigidas a fortalecer la legalidad en el mercado laboral y proteger las plazas de empleo para trabajadores panameños, se realizó una jornada de verificación en el sector del Terraplén y el Mercado del Marisco, en el corregimiento de San Felipe.

El operativo interinstitucional se desarrolló desde el jueves 7 hasta el sábado 9 de mayo, período en el que fueron inspeccionados 152 locales comerciales. Como resultado, las autoridades detectaron a 10 ciudadanos extranjeros ejerciendo funciones laborales sin contar con el permiso de trabajo vigente exigido por la normativa nacional. Entre los casos identificados figuran seis ciudadanos colombianos, dos personas de nacionalidad asiática y dos ciudadanas dominicanas.

Ante estas irregularidades, el MITRADEL emitió 10 providencias contra las empresas involucradas, como parte de las acciones de fiscalización orientadas a garantizar el cumplimiento de la ley y la protección del empleo formal en el país.

Asimismo, estas acciones forman parte del plan impulsado por el Gobierno Nacional, liderado por el presidente José Raúl Mulino y la ministra de Trabajo y Desarrollo Laboral, Jackeline Muñoz de Cedeño, enfocado en promover condiciones laborales justas y el respeto a la legislación vigente.

El operativo contó con la participación de la Policía Nacional, el Servicio Nacional de Migración, la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (ACODECO), la Autoridad Nacional de Aduanas, el Servicio Nacional de Fronteras, el Ministerio de Salud, el Ministerio de Comercio e Industrias y la Alcaldía de Panamá.