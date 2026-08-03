Minsa y Policía Nacional coordinan medidas de seguridad para personal de salud en cárcel de Colón

El Ministerio de Salud (Minsa) en Colón realizó una reunión con la dirección del Centro de Rehabilitación Nueva Esperanza y la Policía Nacional para fortalecer la seguridad del personal médico que labora en la clínica penitenciaria.

El encuentro, encabezado por el director regional del Minsa, Abraham Alvarado, permitió coordinar protocolos de seguridad para los funcionarios de salud y mejorar la atención que reciben las personas privadas de libertad.

Durante la jornada también participó el personal de la clínica penitenciaria, donde se revisaron aspectos relacionados con la atención oportuna y la eficiencia de los servicios.

Además, el equipo regional del Minsa realizó recientemente una inspección en la cocina del centro carcelario y en la clínica, con recomendaciones para mejorar las condiciones de las instalaciones.