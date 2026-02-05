Minsa se prepara para operativos en ferias, carnavales y romería a Jesús Nazareno de Atalaya

El Ministerio de Salud (MINSA) en la provincia de Veraguas está listo para iniciar operativos durante los carnavales y la romería a Jesús Nazareno de Atalaya, donde se espera la llegada de millas de peregrinos de todo el país, anunció Xavier Antonio Torres, director regional.

Torres explicó que la región cuenta con un equipo interdisciplinario organizado para velar por la salud de la población en las calles durante estas festividades.

Control de Vectores iniciará con nebulizaciones antes, durante y después de los “culecos” para prevenir la proliferación de mosquitos y el aumento de casos de dengue. También cubrirán las áreas de La Florecita, San Antonio y Atalaya centro antes y después de la Romería.

Control de Alimentos y Vigilancia Veterinaria, liderado por Fidel Batista, verificará transportes de alimentos, supermercados, hieleras, mercados públicos, restaurantes y pescaderías para garantizar la inocuidad alimentaria.

Saneamiento Ambiental realizará pruebas diarias a carros cisterna para asegurar agua óptima, y vigilará puestos transitorios y ambulantes, verificando normas sanitarias, bioseguridad y portabilidad de carne de salud.

Alex Sánchez, jefe regional de Salud Pública, advirtió a los manipuladores de alimentos que cumplan las normativas. Se ofrece capacitación, recomendaciones escritas y se insta a evitar carnes falsificadas, con denuncias ante el Ministerio Público en caso de infracciones.

Emergencias Médicas, a cargo de Katherine Navarro, instalará puestos de atención: en la Catedral Santiago (diagonal), del sábado 14 al martes 17 de febrero, de 10:00 am a 6:00 pm, con dos paramédicos, ambulancia y conductor; en Atalaya (parque), miércoles 18 y jueves 19 de 4:00 pm a 11:00 pm, y viernes 20 de 4:00 pm a 4:00 pm del domingo 22.

Recomendaciones clave:

- Hidrátense adecuadamente y usen protector solar.

- Tomen medicamentos antes de salir y coman saludable.

- Evite el exceso de alcohol; diseñado por un conductor responsable.

- En puestos callejeros, verifiquen el cumplimiento de las normativas.

- Utilizar gel antibacterial o alcohol; protejanse en las relaciones sexuales.

- Cuide a niños y mascotas para prevenir accidentes.

- En ríos, playas o piscinas, indiquen indicaciones de guardavidas.

- Reposa entre 30 y 45 minutos después de comer.