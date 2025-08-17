Minsa reportó 48 intentos de suicidio en Los Santos durante 2024 y refuerza acciones de prevención

El Ministerio de Salud (Minsa) informó que en la provincia de Los Santos se registraron 48 intentos de suicidio durante 2024, atendidos en el Hospital Regional Anita Moreno. La mayor incidencia se dio en personas entre 15 y 59 años, con predominio en mujeres.

Ante estas cifras, se realizó en el Parque Porras de Las Tablas una feria interinstitucional de salud mental y prevención del suicidio, organizada por el Minsa con la participación de la red de apoyo de la provincia.

Durante la jornada, la comunidad recibió información sobre estadísticas actuales, prevención del suicidio y cómo actuar en situaciones de crisis emocionales. Las instituciones participantes desarrollaron actividades enfocadas en el manejo de las emociones, consejos prácticos de apoyo y la importancia de buscar ayuda a tiempo.

La Red Intersectorial de Salud Mental y Prevención del Suicidio de Los Santos, liderada por el Minsa, está integrada por instituciones estatales, alcaldías distritales y el Centro Regional Universitario de Los Santos (CRUL), que trabajan de manera coordinada en beneficio de la población.

El Minsa recordó que las personas en crisis emocionales pueden acudir a los cuartos de urgencias del Hospital Anita Moreno, el Hospital Joaquín Pablo Franco, los Minsa-Capsi de Macaracas y Pedasí, el Hospital de Tonosí, así como a la Policlínica Miguel Cárdenas y la Policlínica de La Villa de la CSS, en horario de 7:00 a.m. a 3:00 p.m.

La Regional de Salud subrayó que el suicidio es prevenible y reiteró que “no hay salud sin salud mental”.