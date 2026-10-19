Minsa reporta un caso de hantavirus en la provincia de Los Santos

El Ministerio de Salud (Minsa), a través de la Región de Salud de Los Santos, informó que el Instituto Conmemorativo Gorgas de Estudios de la Salud confirmó un caso positivo de hantavirus en una paciente de 40 años, procedente de la comunidad de Montero, en el distrito de Guararé. La paciente se mantiene en cuidados intensivos, con mejoría en su función pulmonar y bajo los procedimientos médicos correspondientes para estabilizar su condición.

El Minsa aclaró que este caso no está relacionado con el evento sísmico del pasado 9 de octubre, toda vez que la paciente presentó síntomas el 10 de octubre. Epidemiológicamente, el hantavirus es una enfermedad transmitida por roedores que se manifiesta entre una y ocho semanas después de la exposición, por lo que no tiene un periodo de incubación tan inmediato ni se transmite de persona a persona. Esta afección inicia con síntomas respiratorios y puede evolucionar a cuadros graves.

La institución reiteró que mantiene activa la vigilancia epidemiológica y pidió a la población informarse a través de canales oficiales, así como adoptar medidas de prevención. Entre ellas destacan el almacenamiento adecuado de alimentos, la limpieza de áreas donde puedan anidar roedores y la búsqueda de atención médica oportuna ante cualquier síntoma respiratorio.