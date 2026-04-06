Minsa reporta ocho defunciones y 9,277 personas atendidas durante la Semana Santa

Un total de 9,277 personas recibieron atención médica en los hospitales y en la red primaria que el Ministerio de Salud (Minsa) estableció durante la Semana Santa.

Vicente Paredes, coordinador nacional de Emergencias del Minsa, explicó que el número de atenciones se redujo en comparación con el año 2025. “En las 137 instalaciones de salud se atendió a 9,277 personas, frente a las 11,000 atendidas en 2025 durante este mismo periodo. La mayoría de las urgencias fueron por problemas respiratorios, abdominales, dolor torácico y dolor de cabeza”, detalló.

Según el informe, entre las atenciones registradas destacan 638 casos por trauma, 27 por quemaduras, 63 por intoxicaciones alimentarias y 33 por accidentes vehiculares. Asimismo, se reportaron ocho defunciones.

Durante este periodo, el Minsa realizó 763 traslados por emergencias médicas, desglosados de la siguiente manera: 438 por vía terrestre, 7 por vía acuática, 1 por vía aérea y 317 interhospitalarios.

Por su parte, el Departamento de Saneamiento Ambiental y la Dirección Nacional de Control de Alimentos y Vigilancia Veterinaria (Dinacavv) realizaron inspecciones en 338 puestos, entre fijos y ambulantes.