Minsa reporta disminución del 27.3 % en los casos de dengue a nivel nacional.

Un total de 8,060 casos acumulados de dengue a nivel nacional se registraron hasta la semana epidemiológica N.° 35 de 2026, lo que representa una disminución del 27.3% en comparación con el mismo periodo de 2025, según informó el Ministerio de Salud (Minsa) a través de su Departamento de Epidemiología.

El informe oficial detalla que, del total de afectados a la fecha, “7,023 corresponden a dengue sin signos de alarma, 993 presentan signos de alarma y 44 corresponden a casos de dengue grave”. A pesar de la tendencia a la baja, las autoridades sanitarias reiteran el llamado a la población a mantener la eliminación constante de los criaderos del mosquito Aedes aegypti.

En cuanto a la distribución geográfica, la Región Metropolitana encabeza la lista con 2,042 casos, seguida muy de cerca por la provincia de Colón con 2,038. Más atrás se ubican Chiriquí con 801, Panamá Oeste con 747 y el distrito de San Miguelito con 664 contagios reportados.

Por su parte, la cifra de hospitalizaciones también mostró una mejoría al registrar 918 pacientes ingresados, lo que equivale a “una disminución del 12.6 % en comparación con las 1,050 hospitalizaciones registradas durante el mismo período de 2025”.

A pesar de los avances en el control epidemiológico, las autoridades reportan 19 defunciones acumuladas por esta enfermedad en lo que va del año. Las muertes se distribuyen principalmente en Colón (4), Bocas del Toro (3), Los Santos (3), la Región Metropolitana (2) y Chiriquí (2).

A nivel nacional, la tasa de incidencia se sitúa en 174.3 casos por cada 100 mil habitantes. La entidad destacó un dato relevante sobre los grupos de edad más vulnerables: “la tasa de incidencia correspondiente a esta semana epidemiológica refleja que el grupo de 10 a 14 años es el más afectado, con 252.5 casos por cada 100 mil habitantes”.

Entre los sectores con mayor concentración de contagios destacan corregimientos como Veracruz con 697 casos, Puerto Pilón con 421, Sabanitas con 302 y Tocumen con 301. Ante este panorama, los equipos de Control de Vectores mantienen intensificados los operativos de fumigación y limpieza en los puntos críticos.

Las autoridades insistieron en que la colaboración de la comunidad es clave para evitar rebrotes durante la temporada de lluvias. “A pesar de la tendencia decreciente registrada en las últimas semanas, el Minsa enfatiza la importancia de no bajar la guardia, ya que la prevención y el control de los criaderos deben mantenerse de forma permanente”, concluye el reporte.