Minsa reporta 85 muertes por influenza en 2025

En la semana epidemiológica 35 se notifican tres (3) defunciones por influenza, por lo que se acumulan 85 muertes este año, según datos del Departamento de Epidemiología del Ministerio de Salud (Minsa).

De acuerdo con el reporte, "las 85 defunciones, no contaban con vacuna contra la influenza el 85.9% (73) y el 91,7% (78) tenían factores de riesgo entre ellos la edad, metabólicos, cardiovasculares, inmunosupresión, neurológicos y enfermedad respiratoria" .

Se han notificado 04 defunciones por Influenza con coinfección, 03 con SARS-COV-2 y 01 que tenía tanto COVID-19 y Parainfluenza, detallaron.