Minsa reporta 75 nuevos casos de leishmaniasis y 22 de malaria

El Ministerio de Salud (Minsa) informó que los casos de malaria y leishmaniasis continúan bajo vigilancia epidemiológica en el país, según el más reciente reporte correspondiente a la semana epidemiológica N.° 15 de 2026.

De acuerdo con el Departamento de Epidemiología, durante la semana 15 se notificaron 22 nuevos casos de malaria, para un acumulado de 3,086 casos en lo que va del año. En comparación con el mismo período de 2025, se habían reportado 97 casos nuevos y un acumulado de 4,519 casos.

En cuanto a la leishmaniasis, las autoridades sanitarias detallaron que en la semana 15 de 2026 se registraron 75 casos, alcanzando un acumulado de 779 casos a nivel nacional, según datos del Minsa.

Por otra parte, el informe epidemiológico también actualizó la situación de la influenza. En la semana 15 de 2026 no se notificaron defunciones por esta causa; sin embargo, se incorporó una defunción correspondiente a la semana 10, con lo que el acumulado anual asciende a 37 muertes.

Las autoridades de salud señalaron que la mayor proporción de defunciones por influenza se concentra en el grupo de 65 años y más (52.8%), seguido por los menores de 1 año. En relación con los antecedentes, el 100% de los fallecidos no contaba con vacunación contra la influenza en la temporada actual, mientras que el 81.8% tampoco estaba vacunado en la temporada 2025.

Asimismo, el 73.0% de los casos presentaba factores de riesgo, principalmente asociados a edad avanzada y comorbilidades metabólicas, cardiovasculares y renales.

Por otra parte, revelaron que no se han acumulado casos de zika en lo que va del año 2026 hasta la semana epidemiológica 15.

En el caso del dengue, las autoridades reportaron un total de 2,150 casos acumulados a nivel nacional en lo que va del año.