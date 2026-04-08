Minsa refuerza medidas de prevención contra la reintroducción del sarampión

Ante el incremento sostenido de casos de sarampión en la región, el Ministerio de Salud (Minsa) reforzó la vigilancia epidemiológica para la detección oportuna de casos sospechosos y la implementación inmediata de medidas de control, informó la institución.

El jefe nacional de Epidemiología, el Dr. Pablo González, detalló que durante el 2025 se notificaron alrededor de 14 mil casos, mientras que en lo que va del 2026 ya se superan los 11 mil; cifras que contrastan con el promedio de 400 a 500 casos anuales registrado en años anteriores.

“Panamá eliminó el sarampión en 1995 con el último caso autóctono registrado; desde entonces, el país ha mantenido una vigilancia permanente para la detección de casos sospechosos y evitar su reintroducción”, destacó el Dr. González.

El especialista explicó que, ante una sospecha, se implementan acciones de control como el bloqueo vacunal o “perifoco”, que consiste en vacunar a los contactos estrechos del caso sospechoso junto con la búsqueda activa de posibles contagios en la comunidad. “Nosotros trabajamos a partir de la sospecha; no esperamos el resultado de laboratorio para actuar. Inmediatamente se activan los equipos de respuesta rápida”, enfatizó.

Actualmente, los países con mayor incidencia son Estados Unidos, México y Canadá. En Centroamérica, Guatemala reporta alrededor de tres mil casos acumulados, mientras que en Suramérica, Brasil, Argentina y Bolivia mantienen transmisión activa. Asimismo, países vecinos como Colombia y Costa Rica han notificado casos importados.

González indicó que estos casos representan un riesgo para Panamá debido a la movilidad internacional de personas, especialmente por viajes o contacto con personas infectadas. Ante esto, el Minsa reitera a la población el esquema de vacunación: Primera dosis de la vacuna triple viral (MMR): a los 12 meses de edad. Refuerzo: a los 18 meses. Dosis adicional con vacuna MR: en mayores de 18 años, según corresponda.