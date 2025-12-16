Minsa recomienda usar mascarilla y vacunarse contra la influenza

El Ministerio de Salud (Minsa) hizo un llamado a la población a mantener el etiquetado respiratorio, utilizar mascarilla, no automedicarse y vacunarse contra la influenza estacional, a pesar de que el país aún no ha reportado casos de la nueva variante A(H3N2), subtipo K, que ya circula en Europa y América Central.

La directora general de Salud Pública del Minsa, Yelkys Gil, aclaró que la variante A(H3N2) no constituye un nuevo virus ni una pandemia, sino que es un virus estacional, aunque es más contagioso y transmisible. Ante esta situación, la institución ha emitido una circular a las instalaciones de salud para fortalecer la vigilancia y el diagnóstico temprano.

La principal herramienta de prevención sigue siendo la vacunación. El jefe de Epidemiología del Minsa, Blas Armién, destacó que Panamá ha colocado ya 1,280,982 dosis de la vacuna contra la influenza, lo que ha demostrado ser efectivo para disminuir las hospitalizaciones, la severidad y las complicaciones.

Esta recomendación es crucial, ya que la entidad reporta 97 muertes por influenza hasta la fecha, de las cuales el 85% de los fallecidos no se había vacunado. Las autoridades insisten en que la vacuna está disponible en todos los centros de salud a nivel nacional y exhortan a la población a acudir a aplicársela.

Además de la vacunación, el Minsa reitera las medidas de autocuidado: evitar aglomeraciones, cubrirse la boca y nariz al toser o estornudar, y lavarse las manos frecuentemente. Asimismo, piden a la población acudir a los centros de salud a tiempo y evitar la automedicación en caso de presentar síntomas respiratorios.