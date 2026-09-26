Minsa proyecta a Panamá como centro regional para la investigación médica y científica

Panamá busca consolidarse como un punto de referencia clave en la región para la investigación médica y el desarrollo científico, apostando a la articulación entre el sector público, la empresa privada y las fundaciones dedicadas a la salud.

Así lo sostuvo el ministro de Salud encargado, Dr. Manuel Zambrano Chang, durante la apertura de la VI Jornada Clínica del Grupo de Estudio Latinoamericano de Linfoproliferativos (GELL), evento que reúne en el país a especialistas internacionales para abordar los avances en el diagnóstico y tratamiento de estas patologías.

Durante su intervención, el titular del ramo ponderó los factores estratégicos que posicionan al territorio nacional para la generación de conocimiento científico: “Queremos que Panamá sea un centro de investigación. Nuestra variedad étnica es propicia para realizar investigaciones a todos los niveles, y este trabajo articulado entre fundaciones y empresas es lo que nos dará las respuestas de salud que hoy no tenemos”, precisó el Dr. Zambrano Chang.

El funcionario subrayó además la necesidad de estrechar los lazos con el sector privado y las organizaciones científicas para ampliar las oportunidades de desarrollo y optimizar la atención a los pacientes.

Por su parte, la Dra. Linet López, presidenta de la Sociedad Panameña de Hematología, destacó la relevancia de este foro interinstitucional como un espacio idóneo para establecer vínculos, compartir experiencias y promover el aprendizaje conjunto en la comunidad médica regional.

En el marco del encuentro científico, se le otorgó un reconocimiento especial al Dr. Adán Ríos en honor a su destacada trayectoria y valiosos aportes al avance de la hematología y al bienestar de los pacientes.