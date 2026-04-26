Minsa mantiene vigilancia a 28 afectados por derrame de agroquímico en Colón

El Ministerio de Salud (Minsa) informó que los 28 pacientes afectados por un derrame de agroquímico en Salamanca, provincia de Colón, no han presentado síntomas 24 horas después del incidente.

Según la entidad, “los 28 pacientes afectados por un derrame de agroquímico en Salamanca, provincia de Colón, no han presentado síntomas 24 horas después del incidente”.

El equipo de la Región de Salud de Colón mantiene la vigilancia de los casos, en cumplimiento del protocolo que establece monitoreo entre 48 y 72 horas posteriores a la exposición.

El Minsa indicó que “todos los afectados recibieron atención en el sistema público de salud y fueron dados de alta la tarde del sábado, tras confirmarse que se encontraban fuera de peligro”.

Entre los pacientes atendidos se contabilizan seis menores de edad y tres adultos mayores.

La entidad reiteró que continuará con el seguimiento del evento, al tiempo que mantiene las acciones correspondientes para la protección de la salud de la población.