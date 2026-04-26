MIDA da seguimiento a posible intoxicación por insecticida en Salamanca, Colón

El Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA) informó que mantiene seguimiento a la situación registrada en Salamanca, provincia de Colón, donde varias personas resultaron afectadas tras la posible inhalación de un producto químico identificado preliminarmente como fosfuro de aluminio.

Las autoridades, en coordinación con el Ministerio de Salud, investigan el hallazgo de envases del insecticida en las cercanías de viviendas del sector, mientras se espera la confirmación oficial sobre la sustancia involucrada y el origen del incidente.

El director de Sanidad Vegetal del MIDA, Dr. Emmeris Quintero, informa que el MIDA “está a la espera de los estudios que confirmen que efectivamente el sulfuro de aluminio era el contenido de los envases encontrados sin embargo adelantó que dicho insecticida es un producto de uso restringido en el país por su alta toxicidad, registrado en el Departamento de Agroquímicos de la Dirección Nacional de Sanidad Vegetal del Ministerio Desarrollo Agropecuario”.

Este químico se vende en casas comerciales especializadas y sólo con receta expedida por un ATF ( asesor técnico fitosanitario ). No es un producto que pueda ser vendido sin cumplir dicho requisito.

Según los primeros reportes los envases fueron encontrados a la intemperie cerca de unas viviendas del sector, indicaron del MIDA.

Explicaron, que el fosfuro de aluminio es un insecticida que es utilizado para eliminar insectos como gorgojos que sólo habitan en áreas sin humedad como graneros y silos y para el control de plagas domésticas aunque no es utilizado comúnmente para este tipo de actividad.

“Se despacha en envases debido a lo sensitivo del producto. Es un insecticida que se activa con el ambiente despidiendo un gas con tiempo de acción de aproximadamente dos horas”, agregaron de la entidad.

“De comprobarse que se trató de sulfuro de aluminio estaríamos frente a un mal manejo de este tipo de desechos con todas las repercusiones que ello implique”, agregó Quintero.

El MIDA exhorta a la comunidad a no manipular envases de dudosa procedencia y poner al tanto de inmediato a las autoridades.