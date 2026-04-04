Minsa instalará modular de atención médica en Playa Venao para los Juegos Suramericanos de la Juventud

El Ministerio de Salud (Minsa) de la provincia de Los Santos informó que instalará un modular de atención médica en Playa Venao, como parte de su preparación para los Juegos Suramericanos de la Juventud en la disciplina de surf.

El Minsa a través de una nota de prensa detalló que este dispositivo sanitario operará del 11 al 16 de abril en el distrito de Pedasí, con el objetivo de brindar respuesta inmediata ante cualquier eventualidad de salud que pudiera presentarse durante el desarrollo de la competencia internacional.

Asimismo la entidad indicó que la coordinación de este operativo está a cargo del director regional de Salud de Los Santos, el doctor Antonio Manuel González González, quien lideró recientemente una reunión con los estamentos de seguridad para definir la cobertura sanitaria del evento. Durante este encuentro, se establecieron puntos estratégicos para la ubicación de los equipos de respuesta médica en la zona costera.

De igual manera adelantó que el modular contará con un equipo multidisciplinario integrado por médicos, paramédicos, enfermeras y técnicos de enfermería, preparados para atender tanto a atletas como a delegaciones y público en general.

Además, el Minsa ha dispuesto dos unidades de emergencia para reforzar la capacidad de atención y traslado: una ambulancia de Soporte Vital Avanzado, destinada a casos críticos, y un vehículo 4x4 con Soporte Básico de Vida, diseñado para movilizarse en áreas de difícil acceso como la playa.

Las autoridades de salud indicaron que este despliegue forma parte de los protocolos de atención prehospitalaria que buscan salvaguardar la integridad de todos los participantes en esta importante justa deportiva internacional, que tendrá como sede la reconocida playa pedasieña.