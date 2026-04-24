Minsa instala tanques y refuerza red hídrica en Azuero para garantizar agua potable

Durante una gira por la provincia de Los Santos, el ministro de Salud, Fernando Boyd, anunció que el Gobierno Nacional está reforzando las medidas para garantizar el acceso a agua segura en la región de Azuero.

Entre las acciones se incluyen: perforación de pozos, el abastecimiento mediante cisternas y la implementación de un plan integral a corto, mediano y largo plazo.

Boyd Galindo informó que “actualmente se han construido más de 50 pozos en la región, de los cuales varios ya se encuentran en funcionamiento, mientras otros continúan en proceso”. Además, adelantó que se prevé la construcción de 71 nuevos pozos en la provincia como parte de las iniciativas impulsadas por el Ejecutivo.

El ministro destacó la importancia de contar con un diagnóstico claro de la situación y coordinar con todos los sectores involucrados. “Vamos a pedir apoyo a todos los sectores necesarios para obtener un diagnóstico claro de la situación y definir cómo enfrentarla. Paralelamente, avanzamos con soluciones inmediatas para garantizar el abastecimiento de agua a la población”, señaló.

Como parte del plan de desarrollo regional, se trabaja en la adecuación de las plantas potabilizadoras Roberto Reyna y Rufina Alfaro, así como en la mejora de las redes de distribución de agua en toda la región. Boyd Galindo explicó que estas acciones forman parte de una estrategia estructural que tomará varios años, con el objetivo de ofrecer soluciones sostenibles al problema del agua.

Mientras se ejecutan las medidas de largo plazo, el Ministerio de Salud (Minsa) reiteró que el agua que llega actualmente a las comunidades no es apta para el consumo humano y recomendó hervirla antes de tomarla.

Asimismo, se han instalado tanques de almacenamiento de agua potable con capacidades de 2,500, 5,000 y 10,000 litros, abastecidos mediante carros cisterna, y se continúa con la perforación de nuevos pozos que se integrarán a la red hídrica existente para reforzar el suministro.

El titular del Minsa hizo un llamado a la población a cuidar la infraestructura instalada: “Es importante cuidar los pozos y los sistemas que se están implementando. Estos recursos son de la comunidad, y su buen uso y protección garantizan el acceso al agua para todos”.