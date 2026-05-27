Minsa informa de una defunción asociada a hantavirus en paciente procedente de Herrera

Un hombre de 42 años, procedente del distrito de Ocú, provincia de Herrera, falleció por hantavirus, según informó el Ministerio de Salud (Minsa).

”El paciente laboraba en actividades agropecuarias en el distrito de Montijo, provincia de Veraguas, y presentó problemas respiratorios. Fue atendido en instalaciones hospitalarias de Ocú, pero debido a complicaciones asociadas a su enfermedad pulmonar, fue trasladado al Hospital Regional Dr. Cecilio A. Castillero, donde recibió atención especializada. Posteriormente, ante el agravamiento de su condición respiratoria, fue referido al Hospital Dr. Joaquín Pablo Franco Sayas, donde las pruebas de laboratorio confirmaron resultado positivo por hantavirus IgM”, detalló el Minsa en un comunicado.

Panamá registra en 2026 un acumulado de 16 casos de hantavirus, de los cuales siete corresponden al síndrome cardiopulmonar por hantavirus (SCPH) y nueve a la fiebre por hantavirus (FH). Las autoridades reiteran que, en el país, no se ha reportado transmisión de persona a persona, ya que el contagio ocurre principalmente por exposición al virus transmitido por roedores silvestres.

Las autoridades de salud afirmaron que reforzarán la vigilancia epidemiológica correspondiente al caso y reiteran a la población la importancia de adoptar medidas preventivas, especialmente en áreas rurales y agrícolas. Esto incluye evitar el contacto con roedores y mantener adecuados hábitos de higiene en viviendas, depósitos y áreas de trabajo ubicadas en zonas endémicas.

El hantavirus se transmite principalmente por la inhalación de partículas contaminadas con orina, heces o saliva de roedores infectados. Para reducir el riesgo de contagio, se recomienda ventilar los espacios cerrados durante al menos 30 minutos antes de limpiarlos, así como desinfectar las superficies con una solución de cloro antes de barrer o remover polvo.

Entre los síntomas asociados a esta enfermedad se encuentran fiebre alta, dolores musculares, fatiga, dificultad para respirar, náuseas y dolor abdominal. Ante la presencia de estas manifestaciones, se recomienda acudir de inmediato a un centro de salud y evitar la automedicación.

Las zonas endémicas de hantavirus en Panamá se concentran principalmente en la región central del país. Entre las áreas con mayor incidencia figuran la provincia de Los Santos, especialmente en los distritos de Tonosí, Las Tablas y Guararé; Veraguas, principalmente en Soná; Coclé, en los distritos de Aguadulce y Natá; Herrera, en sectores cercanos a Chitré; y Panamá Este, particularmente en áreas focalizadas de Chepo.