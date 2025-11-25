MINSA impulsa la campaña nacional “Ponte en Acción” para promover la prevención y detección temprana del cáncer de próstata

El <b>Ministerio de Salud (MINSA)</b> lanzó la campaña <b>'Ponte en Acción'</b>, una iniciativa nacional orientada a<b> fortalecer la conciencia sobre la salud masculina</b>, con énfasis en la <b>prevención y detección temprana del cáncer de próstata.</b>Hoy Día Internacional del Hombre, el MINSA promueve <b>hábitos de autocuidado, visitas médicas periódicas y controles preventivos</b>, recordando a los hombres la importancia de cuidar su salud de manera proactiva.Durante el mes de noviembre, el MINSA desarrollará <b>acciones comunitarias, jornadas informativas y ferias de salud</b> a nivel nacional, llevando mensajes claros de autocuidado, prevención, diagnóstico oportuno y atención integral.<b>'Ponte en Acción'</b> forma parte del compromiso del Gobierno Nacional por promover una cultura de prevención bajo el lema <b>'Panamá con salud y bienestar'</b>, en el marco del <b>2025: Año de la Alfabetización Constitucional</b>.Para más información sobre las jornadas y actividades de salud, visite <a rel="nofollow noopener noreferrer" href="https://bienestar.minsa.gob.pa/" target="_blank">https://bienestar.minsa.gob.pa/</a>