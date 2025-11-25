MINSA impulsa la campaña nacional “Ponte en Acción” para promover la prevención y detección temprana del cáncer de próstata

El Ministerio de Salud (MINSA) lanzó la campaña “Ponte en Acción”, una iniciativa nacional orientada a fortalecer la conciencia sobre la salud masculina, con énfasis en la prevención y detección temprana del cáncer de próstata.

Hoy Día Internacional del Hombre, el MINSA promueve hábitos de autocuidado, visitas médicas periódicas y controles preventivos, recordando a los hombres la importancia de cuidar su salud de manera proactiva.

Durante el mes de noviembre, el MINSA desarrollará acciones comunitarias, jornadas informativas y ferias de salud a nivel nacional, llevando mensajes claros de autocuidado, prevención, diagnóstico oportuno y atención integral.

“Ponte en Acción” forma parte del compromiso del Gobierno Nacional por promover una cultura de prevención bajo el lema “Panamá con salud y bienestar”, en el marco del 2025: Año de la Alfabetización Constitucional.

Para más información sobre las jornadas y actividades de salud, visite https://bienestar.minsa.gob.pa/