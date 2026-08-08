Minsa fortalece prevención cardiovascular

El Ministerio de Salud (Minsa) informó que funcionarios de diversas regiones de salud participaron en una jornada de actualización científica dirigida a fortalecer las competencias del personal sanitario en la prevención, diagnóstico y tratamiento de las enfermedades cardiovasculares, consideradas entre las principales causas de enfermedad y muerte en Panamá.

En este contexto, la capacitación estuvo a cargo de la Dra. Ana Lalyre, cardióloga y especialista en Medicina Interna, quien destacó la importancia de reforzar las capacidades de médicos de atención primaria, especialistas, enfermeras y demás profesionales de la salud para optimizar la atención de pacientes con hipertensión arterial, diabetes, dislipidemias y otras enfermedades cardiometabólicas.

Durante la jornada, la especialista explicó que la actualización tiene como propósito brindar herramientas al personal de salud para identificar las barreras que dificultan el acceso de los pacientes a los servicios médicos y a los tratamientos. Además, se reforzó el uso adecuado de medicamentos respaldados por evidencia científica para contribuir a reducir, a largo plazo, la incidencia de infartos agudos de miocardio, accidentes cerebrovasculares y otras complicaciones cardiovasculares.

De igual manera, la Dra. Lalyre señaló que uno de los principales desafíos consiste en garantizar que los pacientes no solo reciban el tratamiento indicado, sino que también alcancen las metas terapéuticas establecidas y mantengan una adecuada adherencia a los medicamentos prescritos.

En ese sentido, la especialista enfatizó que el objetivo no es únicamente que el paciente tome un medicamento, sino comprobar que el tratamiento sea efectivo, que se alcancen las metas de control y que puedan identificarse las barreras que limitan el acceso oportuno a la atención médica y a los medicamentos.

Por otra parte, durante la actividad se destacó que enfermedades como la hipertensión arterial y el colesterol elevado pueden evolucionar de manera silenciosa. Debido a esta característica, muchas personas desconocen que padecen estas condiciones hasta que presentan complicaciones graves, como un infarto o un accidente cerebrovascular.

Por ello, la especialista consideró indispensable fortalecer la educación de los pacientes para que comprendan la importancia de mantener los tratamientos de forma continua, incluso cuando no presentan síntomas y se sienten en buen estado de salud.

Asimismo, destacó que la hipertensión arterial continúa siendo una de las enfermedades crónicas de mayor prevalencia en el país, mientras que un porcentaje importante de pacientes todavía enfrenta dificultades para mantener un adecuado control de su presión arterial.

Otro aspecto abordado, fue el riesgo asociado a la automedicación y al consumo de suplementos que no cuentan con respaldo científico. Ante esta situación, la Dra. Lalyre advirtió que los tratamientos deben ser indicados y supervisados por profesionales de la salud.

Además, explicó que cada medicamento requiere seguimiento para evaluar su efectividad y detectar oportunamente posibles efectos adversos, por lo que recomendó evitar el uso de productos sin orientación médica.

Finalmente, reiteró que los suplementos y productos recomendados sin evidencia científica no sustituyen los tratamientos médicos establecidos y podrían retrasar el control adecuado de enfermedades que incrementan el riesgo cardiovascular.