Minsa de Panamá Oeste reubica tres oficinas tras evaluaciones por sismo

El Ministerio de Salud (Minsa) anunció la reubicación temporal e inmediata de tres de sus principales oficinas de atención al público de Panamá Oeste, como resultado de las evaluaciones estructurales realizadas tras el reciente evento sísmico.

A partir de la fecha, la atención se prestará de forma provisional en las siguientes dependencias: la Escuela de Manipulación de Alimentos (Carné Verde) atenderá en el edificio de UMECIT, Sede A, en la avenida de Las Américas, La Chorrera, de lunes a viernes de 8:00 a. m. a 2:00 p. m.; la oficina de Saneamiento Ambiental Regional estará ubicada en el MINSA-CAPSI Magally Ruiz, en El Coco, distrito de La Chorrera, de 7:00 a. m. a 3:00 p. m.; y la unidad de Control de Alimentos y Vigilancia Veterinaria (Dinacav) funcionará en el MINSA-CAPSI de Burunga, distrito de Arraiján, de 7:00 a. m. a 3:00 p. m.

De acuerdo con el comunicado, esta medida preventiva atiende a los protocolos institucionales de seguridad para salvaguardar la integridad física de los usuarios y del personal administrativo, además de garantizar la continuidad y eficiencia en los trámites y servicios.