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Minsa de Panamá Oeste reubica tres oficinas tras evaluaciones por sismo

Minsa de Panamá Oeste reubica tres oficinas tras evaluaciones por sismo
Redacción Web
21 de octubre de 2026

El Ministerio de Salud (Minsa) anunció la reubicación temporal e inmediata de tres de sus principales oficinas de atención al público de Panamá Oeste, como resultado de las evaluaciones estructurales realizadas tras el reciente evento sísmico.

A partir de la fecha, la atención se prestará de forma provisional en las siguientes dependencias: la Escuela de Manipulación de Alimentos (Carné Verde) atenderá en el edificio de UMECIT, Sede A, en la avenida de Las Américas, La Chorrera, de lunes a viernes de 8:00 a. m. a 2:00 p. m.; la oficina de Saneamiento Ambiental Regional estará ubicada en el MINSA-CAPSI Magally Ruiz, en El Coco, distrito de La Chorrera, de 7:00 a. m. a 3:00 p. m.; y la unidad de Control de Alimentos y Vigilancia Veterinaria (Dinacav) funcionará en el MINSA-CAPSI de Burunga, distrito de Arraiján, de 7:00 a. m. a 3:00 p. m.

De acuerdo con el comunicado, esta medida preventiva atiende a los protocolos institucionales de seguridad para salvaguardar la integridad física de los usuarios y del personal administrativo, además de garantizar la continuidad y eficiencia en los trámites y servicios.

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