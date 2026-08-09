Minsa confirma fallecimiento de participante en Carrera Caminata “A Todo Pulmón”

El Ministerio de Salud (Minsa) informó que durante la Carrera Caminata a Todo Pulmón, realizada en la Cinta Costera 3, uno de los participantes presentó una alteración en su estado de salud asociada a diabetes descompensada.

De acuerdo con el comunicado oficial, el participante recibió atención inmediata por parte del personal de Salud del Minsa que acompañaba la actividad y de los paramédicos de las ambulancias presentes en el evento. Tras ser estabilizado, fue trasladado con signos vitales al Hospital Santo Tomás.

En el centro hospitalario se confirmó posteriormente su fallecimiento. El Minsa expresó sus más sinceras condolencias a familiares y seres queridos del participante.

El Ministerio aseguró que se mantuvieron los protocolos de respuesta para atender cualquier emergencia durante estas jornadas.