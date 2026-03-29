MINSA confirma dos heridos tras incidente en el estadio Flaco Bala Hernández

El Ministerio de Salud (MINSA) confirmó que dos personas resultaron heridas durante el partido entre las novenas de Los Santos y Veraguas, este sábado 28 de marzo, tras registrarse incidentes en el estadio Flaco Bala Hernández.

Según informó la entidad, la regional de Los Santos activó un operativo de emergencia y desplegó dos ambulancias, a solicitud de la Federación Panameña de Béisbol (Fedebeis), para trasladar a los afectados a una clínica privada y garantizar su atención oportuna.

En ese sentido, las autoridades detallaron que se priorizó la atención de un paciente con traumatismo craneoencefálico, quien presentaba una herida en la cabeza y mantiene un pronóstico reservado, tras haber sido agredido con un objeto contundente en el área del cráneo.

Asimismo, un segundo paciente fue atendido por trauma en la mano derecha, específicamente con un hematoma en el dedo meñique. Luego de ser estabilizado, también fue trasladado al mismo centro hospitalario.

Finalmente, el MINSA indicó que ambos pacientes fueron referidos para recibir atención especializada, como parte de la respuesta inmediata de la regional de Los Santos ante este tipo de emergencias.