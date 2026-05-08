Minsa confirma caso importado de sarampión en viajero

El Ministerio de Salud (Minsa) informó la detección de un caso importado de sarampión en un viajero internacional que recientemente ingresó al país por la frontera entre Costa Rica y la provincia de Bocas del Toro.

La confirmación fue realizada por el Instituto Conmemorativo Gorgas de Estudios de la Salud (ICGES) mediante las pruebas de laboratorio que se tienen protocolizadas para estos casos.

El caso corresponde a un ciudadano extranjero que visito México y varios países en Centroamérica: Guatemala, El Salvador, Nicaragua y Costa Rica. Presentó síntomas compatibles con sarampión, entre ellos fiebre, exantema (erupciones en la piel), tos y secreción nasal, detallaron las autoridades sanitarias.

Detallaron que, el paciente recibió atención médica en un hospital privado donde se le tomó muestra para los estudios correspondientes; se mantiene bajo seguimiento clínico y vigilancia epidemiológica.

Adicionalmente, se mantiene bajo investigación epidemiológica una segunda viajera internacional con síntomas sospechosos compatibles con sarampión.

Desde la notificación inicial, los Equipos de Respuesta Rápida de las regiones de salud de Bocas del Toro y Metropolitana activaron de forma inmediata las acciones de control epidemiológico, incluyendo:

• Investigación y seguimiento de contactos.

• Verificación de esquemas de vacunación.

• Bloqueo vacunal en personas expuestas.

• Vigilancia epidemiológica en sitios identificados.

• Coordinación interinstitucional para prevención y control.

Como parte de las medidas preventivas, se realizó bloqueo vacunal a personas identificadas como contactos.

El Minsa aclara que este evento corresponde a un caso importado y que, hasta la fecha, no existe evidencia de transmisión comunitaria de sarampión en Panamá.