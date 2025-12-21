Minsa beneficia a más de 115 personas con gira médica en Veraguas

El Ministerio de Salud (Minsa) participó en la “Misión Río Luis”, desarrollando una gira médica integral en el Centro de Salud de Río Luis, en la provincia de Veraguas, que benefició a más de 115 personas.

Durante la jornada, el Minsa brindó atenciones médicas y de enfermería, pruebas de VIH y glicemia, servicios de vacunación y actividades de promoción de la salud, con el objetivo de fortalecer la prevención y el acceso a los servicios de salud en la comunidad.

La actividad se realizó en coordinación con el Ministerio de Seguridad Pública y forma parte de los esfuerzos interinstitucionales para acercar la atención médica a poblaciones de difícil acceso y mejorar la calidad de vida de los residentes de la zona.