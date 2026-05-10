Minsa anuncia mejoras en Policentro de la Barriada San José en Panamá Oeste y en el Centro de Salud de Barrio Bolívar en Colón

El Ministerio de Salud (MINSA) informó que las inquietudes del personal del Policentro de la Barriada San José y del Centro de Salud de Barrio Bolívar fueron atendidas personalmente por el ministro de Salud, Fernando Boyd Galindo, durante una gira de trabajo en ambas instalaciones.

Durante su visita al Policentro de Salud de la Barriada San José, el titular de la entidad constató el funcionamiento del mamógrafo, recientemente reparado, y anunció la instalación de dos nuevos sillones en el área de odontología. Además, junto a autoridades regionales, abordó las deficiencias en el abastecimiento de medicamentos e insumos, así como la necesidad de ampliar la infraestructura del Centro de Salud de Barrio Bolívar para mejorar la atención a los pacientes.

Posteriormente, en el Hospital Dr. José Domingo de Obaldía, el ministro entregó un exoscopio de alta definición, equipo quirúrgico de última tecnología utilizado en especialidades como neurología, otorrinolaringología y oftalmología.

Finalmente, Boyd Galindo informó que el MINSA, entidad encargada de garantizar la salud pública en el país, gestiona a través del Banco Nacional de Panamá, la ampliación y remodelación del antiguo Centro de Atención de Covid-19, con el objetivo de trasladar allí los dispensarios de especialidades médicas del Centro de Salud de San Mateo. Asimismo, hizo un llamado a la población a vacunarse y anunció el fortalecimiento de las jornadas de inmunización en las próximas semanas.