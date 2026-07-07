Minsa anuncia licitación para el nuevo Centro de Salud de Pacora

El Ministerio de Salud (Minsa) oficializó la construcción del nuevo Centro de Salud “Dra. Minerva Celestino” en Pacora, un proyecto valorado en B/. 23.3 millones que busca solucionar la saturación del edificio actual, inaugurado en 2008.

El anuncio fue realizado por el ministro de Salud, Fernando Boyd Galindo, quien destacó que esta obra beneficiará a por lo menos 22 mil residentes del corregimiento y de zonas aledañas, incluyendo a 8,500 niños.

“Este viernes vamos a realizar la licitación pública para el nuevo Centro de Salud de Pacora. Sabemos que la comunidad ha esperado por muchos años esta obra. Las actuales instalaciones resultan insuficientes para atender la creciente demanda, por lo que este nuevo centro ofrecerá espacios modernos y todos los servicios que la población requiere”, expresó el jefe de la cartera de Salud.

La nueva infraestructura tendrá un período de ejecución estimado de 18 meses. Entre sus especificaciones, incluirá servicios de pediatría, ginecología y odontología, así como siete consultorios de medicina general, siete consultorios odontológicos y un moderno Servicio de Urgencias, además de áreas diseñadas para brindar una atención integral, segura y de calidad.