Ministro Ventura Vega confirma reanudación de clases y desfiles del 3 y 4 de noviembre

El ministro de Educación, Ventura Vega, anunció que el Gobierno trabaja para reiniciar mañana las clases en las 12 regiones educativas, con seguridad y en la medida en que los establecimientos cuenten con la revisión estructural correspondiente. “Estamos trabajando duramente para reiniciar mañana las clases en las 12 regiones con seguridad y en la medida que los establecimientos cuenten con la revisión estructural, que es importante para que todos mañana nos sintamos seguros”, afirmó.

Vega también confirmó que se permitirá la realización de los desfiles patrios del 3 y 4 de noviembre, al considerar que son fechas representativas para el pueblo panameño. “Por eso vamos a permitir la realización garantizando la seguridad y rindiendo honor a los hombres y mujeres solidarios de nuestra nación. Un honor a nuestra bandera y al patriotismo, que es el sentimiento con el cual se levantan las naciones de las adversidades”, señaló. Detalló que todas las regiones podrán celebrar según sus posibilidades y que en la capital se mantendrán las dos rutas tradicionales: la cercana a la Presidencia y la de la vía España.

Consultado sobre los criterios para mantener las actividades patrias, explicó que la decisión trasciende un aspecto meramente técnico, pues responde al esfuerzo de meses de preparación por parte de estudiantes, docentes, directivos y acudientes. Agregó que, ante la afectación en la salud mental derivada del sismo, rendir honores a la patria representa un espacio oportuno de esparcimiento.

Sobre los planteles que aún no reabrirán, precisó que 770 escuelas han sido evaluadas por ingenieros, arquitectos y especialistas electromecánicos para garantizar la seguridad de la comunidad educativa, proceso que continuará en el resto de los centros. Reiteró que en las cuatro provincias afectadas los directores regionales tienen la facultad legal de aplicar alternativas para culminar el año escolar, mientras que los alumnos que no retornen de forma presencial dispondrán de los mecanismos previstos en la ley.