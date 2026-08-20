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Ministro de Educación Superior de Cuba visita la Asamblea Nacional de Panamá

Ministro de Educación Superior de Cuba visita la Asamblea Nacional de Panamá
ML | Durante la visita oficial.
Redacción Web
20 de agosto de 2026

El ministro de Educación Superior de Cuba, Walter Baluja, sostuvo un encuentro en la Asamblea Nacional con la presidenta de la Comisión de Educación, Cultura y Deportes Lilia Batista.

Conforme al reporte oficial, durante la reunión, Batista calificó como positiva la visita y destacó la posibilidad de conocer experiencias del sistema educativo cubano.

Baluja, por su parte, señaló la importancia de continuar ampliando y diversificando la educación entre las instituciones de educación superior, así como el trabajo en materia científica y de innovación.

Según la Asamblea Nacional, durante el encuentro también se intercambiaron experiencias con el objetivo de fortalecer la cooperación entre Panamá y Cuba en estas áreas.

En la reunión participaron Joan Manuel Guevara, presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores; Oreste Pérez, embajador de Cuba en Panamá; el diputado Raphael Buchanan y miembros del cuerpo diplomático de la Embajada de Cuba en Panamá.

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