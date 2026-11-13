Ministra Montalvo ordena evaluar a directores y personal de las cárceles

La ministra de Gobierno, Dinoska Montalvo, ordenó realizar una evaluación del desempeño de los directores de los centros penitenciarios y del personal que labora en ellos, como parte de las primeras medidas para fortalecer el Sistema Penitenciario. También dispuso la realización de una auditoría interna.

Entre las acciones anunciadas está la creación del Centro Nacional de Operaciones Penitenciarias, que servirá de apoyo al Despacho Superior en la coordinación interinstitucional, el análisis de información, la identificación de riesgos y el seguimiento de las acciones dentro del sistema.

El Ministerio de Gobierno también dejó sin efecto las medidas adoptadas durante los últimos cuatro meses que afectaban la continuidad de los servicios penitenciarios y ordenó cumplir con las acciones que estaban pendientes.

Además, en coordinación con el Ministerio de Salud, se realizará una intervención a nivel nacional para evaluar las condiciones de salud de las personas privadas de libertad y se iniciarán los trámites para implementar el expediente electrónico.

Montalvo también ordenó reactivar los planes y programas de los centros penitenciarios, así como los procesos de clasificación de las instalaciones y de la población privada de libertad, suspendidos desde julio.

Como parte de los cambios, Fabián Camargo asumió la dirección del Sistema Penitenciario y Nancy Espinosa la subdirección. Ambos son servidores públicos de carrera, con más de 10 y 30 años de trayectoria en la institución, respectivamente.

El ministerio informó que mantiene investigaciones en curso ante el Ministerio Público y que presentará querellas en los próximos días para que se determinen las posibles responsabilidades.