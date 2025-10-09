Ministra Montalvo hace el recorrido hacia Panamá Oeste en bus

La ministra de Gobierno, Dinoska Montalvo, abordó un bus desde la Gran Terminal Nacional de Transporte de Albrook (GTNT) hacia Panamá Oeste para evaluar la posibilidad de establecer un carril exclusivo para los buses de pasajeros hacia esa provincia.

En el recorrido, Montalvo estuvo acompañada de personal de la Autoridad del Tránsito, del Ministerio de Obras Públicas, MiBus, la GTNT y algunos transportistas, quienes conforman una mesa de trabajo para encontrar soluciones a los congestionamientos que afectan a los residentes de esta zona del país.

“Al final, todos debemos convertirnos en grandes observadores de la situación para poder buscar una solución a la población que vive en Panamá Oeste y que pueda tener mejor calidad de vida, un transporte que le garantice menos tiempo en la calle y más tiempo en sus hogares”, manifestó la ministra.

Este procedimiento forma parte del Plan de Movilidad para Panamá Oeste anunciado por el gobierno, que evalúa temas como un carril exclusivo para transporte público desde Albrook hacia la región, la construcción de nuevas vías como el viaducto de la Espiga y la rehabilitación de la carretera Panamericana, a fin de optimizar el transporte y reducir los tiempos de viaje.