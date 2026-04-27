Ministra Montalvo explica caso de reo que falleció en altercado en La Joya y su rebaja de pena

La ministra de Gobierno Dinoska Montalvo salió este martes a esclarecer información que ha surgido tras el asesinato de un reo de La Joya la semana pasada.

Se trata de Roberto Welch Sevillano, asesinado durante un enfrentamiento con armas de fuego, quien figuraba en el listado de reos elegibles para una rebaja de pena, pese a mantener dos condenas por homicidio y haberse evadido en el año 2004.

Montalvo explicó que la víctima se mantenía haciendo trabajos dentro del sistema, atendiendo despachos de las oficinas judiciales, haciendo un tema de mensajería, cuando se dio el hecho.

Respecto al tema de rebaja de pena, dijo que “ese señor contaba con una conmutación del Órgano Judicial. Tenía 5,135.5 días reconocidos de su pena, por los trabajos que realizaba y por estudios. Esto es algo que el sistema lo permite”.