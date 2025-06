Ministra Molinar advierte medidas si no se retoman las clases el lunes

La ministra Lucy Molinar advirtió que, si los educadores no regresan a clases para el inicio del segundo trimestre, se tomarán medidas fuertes.

”A partir del próximo lunes ya comienza a estar en juego el año escolar. Hemos pasado muchas semanas pidiendo cordura, pidiendo conciencia, sentido de responsabilidad, pero nosotros tenemos un deber con el estudiante”, sostuvo Molinar ante periodistas.

“A partir del lunes ya tenemos que comenzar a tomar medidas, que es lo que no queremos hacer. Hubiésemos querido que la conciencia imperara, pero nos toca tomar medidas. Nos toca”, declaró.

”A mí no me gusta estar amenazando porque no me parece, pero creo que nosotros tenemos un deber, primero porque hay que cumplir la norma y segundo porque la educación es un derecho y [es] el derecho del estudiante”, señaló.

Al ser cuestionada si empezarán a contratar nuevos docentes, sugirió que “tocará asegurarnos de que los niños tengan un mejor futuro”.