Ministra de Gobierno se reunió con concejales para fortalecer la justicia comunitaria

Con el objetivo de fortalecer y explicar los últimos informes sobre la justicia comunitaria, la ministra de Gobierno, Dinoska Montalvo, sostuvo una reunión con concejales y autoridades locales del distrito de Panamá.

Durante el encuentro, se abordaron los principales retos y avances en la aplicación de la justicia comunitaria, destacando el rol fundamental de los jueces comunitarios, mediadores y las autoridades locales en la resolución pacífica de conflictos.

La ministra Montalvo reiteró el compromiso del Ministerio de Gobierno de continuar fortaleciendo el sistema de justicia comunitaria mediante capacitación, acompañamiento técnico y coordinación interinstitucional, subrayando que este modelo contribuye al acceso a la justicia.

En la reunión, se compartieron experiencias y se plantearon necesidades relacionadas con el funcionamiento de los juzgados comunitarios y la importancia de contar con mayores recursos para atender los casos que surgen en los corregimientos.

La representante de San Francisco, Serena Vamvas, agradeció a la ministra por conceder rápidamente esta reunión y poder hablar sobre el tema de los jueces de paz. Agregó “nos aclararon todo y sabemos que en el 2026, la justicia comunitaria va a estar más reforzada.

En tanto, el representante del corregimiento de Caimitillo y presidente del Concejo Municipal de Panamá, Rodolfo Precilla, dijo que va seguir manteniendo esa comunicación con la señora Ministra y llegaremos a tener buenos acuerdos y buenas decisiones.

Mientras que el representante de Pueblo Nuevo, Luis Pérez, señaló que se van con el mensaje de que existe una transición bastante transparente, clara y que se nos ha informado para poder llevar la misma de una manera más sostenible y poder responder de primera mano cualquier duda o inconveniente. (

La reunión concluyó con el compromiso de dar seguimiento a las propuestas presentadas y reforzar el trabajo conjunto entre el Ministerio de Gobierno y las autoridades locales, en beneficio de una justicia más accesible, transparente y cercana a la ciudadanía.