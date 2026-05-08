Ministerio Público y Policía realizan diligencia en la Junta Comunal de Ancón por presuntas irregularidades

El Ministerio Público (MP), en conjunto con unidades de la Policía Nacional (PN), realizó este viernes 8 de mayo una diligencia en la Junta Comunal de Ancón, como parte de una investigación relacionada con denuncias presentadas por exfuncionarios contra la actual representante del corregimiento Yamireth Batista.

Las acusaciones incluyen presunto acoso laboral y el supuesto uso indebido de recursos públicos para fines personales, entre ellos reparaciones en su residencia y la organización de una fiesta privada.

De acuerdo con la información preliminar, la representante fue denunciada por antiguos colaboradores que trabajaron en la Junta Comunal entre los años 2024 y 2026. Los denunciantes señalan posibles irregularidades en el manejo de fondos públicos, además de presuntos actos de maltrato laboral dentro de la institución.

Durante las diligencias, funcionarios del Ministerio Público inspeccionaron distintas oficinas de la sede comunal y recopilaron documentación vinculada a la investigación. Las acciones fueron coordinadas por la fiscal encargada del caso, mientras agentes policiales brindaban apoyo en el operativo.