$!Ministerio Público inspecciona cuartel de los bomberos

Funcionarios de la Fiscalía Anticorrupción del Ministerio Público realizaron una diligencia de inspección en la estación Ricardo Arango (ubicada en Avenida Cuba), como parte de una investigación relacionada con posibles irregularidades en la adquisición de equipos e insumos efectuadas entre los años 2022 y 2024, correspondientes a la administración anterior, informó en un comunicado el Benemérito Cuerpo de Bomberos de la República de Panamá (BCBRP).

La institución aclaró que la visita se deriva de una querella presentada por la actual directiva ante la Procuraduría General de la Nación, en la que se advierte sobre posibles inconsistencias en el manejo de fondos provenientes de un fideicomiso por un monto aproximado de 20 millones de dólares.

Durante la diligencia, las autoridades realizaron entrevistas a funcionarios vinculados a los procesos de compra de ese periodo, además de la revisión de documentación administrativa y la verificación de los equipos adquiridos.

El Benemérito Cuerpo de Bomberos destacó que esta investigación se desarrolla con la total colaboración de la administración, la cual ha facilitado de manera responsable el acceso a la información y documentación requerida por las autoridades competentes.