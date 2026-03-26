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Ministerio Público inspecciona cuartel de los bomberos

Ministerio Público inspecciona cuartel de los bomberos
Redacción Web
26 de marzo de 2026

Funcionarios de la Fiscalía Anticorrupción del Ministerio Público realizaron una diligencia de inspección en la estación Ricardo Arango (ubicada en Avenida Cuba), como parte de una investigación relacionada con posibles irregularidades en la adquisición de equipos e insumos efectuadas entre los años 2022 y 2024, correspondientes a la administración anterior, informó en un comunicado el Benemérito Cuerpo de Bomberos de la República de Panamá (BCBRP).

La institución aclaró que la visita se deriva de una querella presentada por la actual directiva ante la Procuraduría General de la Nación, en la que se advierte sobre posibles inconsistencias en el manejo de fondos provenientes de un fideicomiso por un monto aproximado de 20 millones de dólares.

Durante la diligencia, las autoridades realizaron entrevistas a funcionarios vinculados a los procesos de compra de ese periodo, además de la revisión de documentación administrativa y la verificación de los equipos adquiridos.

El Benemérito Cuerpo de Bomberos destacó que esta investigación se desarrolla con la total colaboración de la administración, la cual ha facilitado de manera responsable el acceso a la información y documentación requerida por las autoridades competentes.

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Asimismo, se destaca que los recursos asignados a la institución son limitados y están destinados exclusivamente a fortalecer la capacidad operativa, la seguridad del personal y la atención de emergencias en todo el país, por lo que se mantiene una postura firme de cero tolerancia ante cualquier uso indebido de fondos públicos.

En respeto al principio de presunción de inocencia, aclararon que corresponderá a las autoridades competentes brindar la información oficial sobre el avance del caso.El Benemérito Cuerpo de Bomberos destacó que esta investigación se desarrolla con la total colaboración administración, la cual ha facilitado de manera responsable el acceso a la información y documentación requerida por las autoridades competentes.

Asimismo, se destaca que los recursos asignados a la institución son limitados y están destinados exclusivamente a fortalecer la capacidad operativa, la seguridad del personal y la atención de emergencias en todo el país, por lo que se mantiene una postura firme de cero tolerancias ante cualquier uso indebido de fondos públicos.En respeto al principio de presunción de inocencia, aclararon que lo que corresponderá a las autoridades competentes brindar la información oficial sobre el avance del caso.

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