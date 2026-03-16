Ministerio Público inicia investigación por posible peculado

La Fiscalía Anticorrupción inició una investigación de oficio por presuntas irregularidades en la concesión de un contrato por 1.46 millones de dólares para servicios de software y digitalización del sistema de revisado vehicular con la Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT), refrendado el 22 de marzo de 2023.

De acuerdo con el Ministerio Público (MP), el caso se investiga por posibles delitos contra la administración pública, entre ellos peculado y tráfico de influencias.

Agregaron que, “el mismo consta además de una adenda firmada el 5 de julio de 2024, y mantiene una concesión de 10 años de ejecución”.

Las autoridades del Ministerio Público informaron que se realizó una diligencia de inspección en la sede de la ATTT para recabar información relacionada con el caso, y adelantaron que las próximas semanas continuarán con otras acciones investigativas.