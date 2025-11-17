Nacionales

Ministerio de Seguridad anuncia convocatoria para estudiar en academias policiales y militares en EE.UU.

ML | Fachada del Ministerio de Seguridad.
Redacción Web
17 de noviembre de 2025

El Ministerio de Seguridad Pública (Minseg), en alianza con la Embajada de Estados Unidos en Panamá, anunció la apertura de la convocatoria para jóvenes panameños de entre 18 y 22 años que deseen participar en el proceso de selección para cursar estudios en academias policiales y militares en el extranjero a partir del año 2026.

La convocatoria estará disponible hasta el miércoles 10 de diciembre a las 4:00 p.m., y busca atraer a aspirantes con vocación de servicio y disposición para formarse en instituciones de alto nivel académico y técnico.

Los postulantes deberán tener la capacidad de leer, escribir y hablar inglés, requisito indispensable para optar por una plaza en las prestigiosas academias estadounidenses: la Academia Militar West Point, la Academia de la Fuerza Aérea, la Academia Naval y la Academia de la Guardia Costera.

Para obtener más información, los interesados pueden comunicarse con la Oficina de Cooperación Internacional del Minseg a través de los teléfonos 515-2815, 516-2842 y 516-2831.

