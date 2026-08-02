Ministerio de Seguridad abre reclutamiento para jóvenes en la comarca Ngäbe-Buglé

El Ministerio de Seguridad Pública (Minseg) anunció en su cuenta de Instagram una Gran Jornada de Reclutamiento y Selección Conjunta dirigida a residentes de la Comarca Ngäbe-Buglé que deseen formar parte de las instituciones encargadas de la seguridad y protección del país.

La convocatoria, que se desarrolla como parte del Plan Firmeza, se realizará del 1 al 7 de agosto de 2026, en horario de 7:00 a.m. a 4:00 p.m., en Kankintú y Calante, específicamente en la Escuela San Agustín y comunidades cercanas.

El Minseg indicó que esta iniciativa busca brindar oportunidades para que más panameños puedan integrarse al servicio de la nación y contribuir al fortalecimiento de la seguridad, la paz y el bienestar de las comunidades.

Las autoridades invitaron a los habitantes de la comarca interesados en formar parte de estas instituciones a participar en la jornada de reclutamiento, como parte de los esfuerzos para ampliar las oportunidades de incorporación al servicio público de seguridad.