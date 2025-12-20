Miles de darienitas disfrutaron del desfile “Navidad Mundialista”

Miles de darienitas salieron de sus hogares para gozar del desfile de Navidad denominado “Navidad Mundialista”, nombre que surgió tras la clasificación de Panamá al Mundial y es que varios de los jugadores de la selección fueron parte de este actividad realizada en Metetí, por parte de la Alcaldía de Pinogana.

Ex Jugadores como Blas Pérez, Armando Cooper y Luis Ovalle , fueron parte de este gran evento que fue disfrutado por chicos y grandes.

La Alcaldesa del distrito de Pinogana, Nadine González, indicó que llevar a los exseleccionados causó una gran euforia, ya que no es usual ver a una personalidad es dicha provincia.

“De verdad que la alcaldía hace un gran esfuerzo por llevar alegría a estos niños, acá en nuestra provincia todo se duplica, pero agradecemos a estas leyendas por hacer feliz a miles de niños de nuestra provincia”, señaló González.

Por su parte Blas Pérez Blas, el legendario exfutbolista panameño, delantero apodado “El Ratón”, reconocido por su carrera como goleador en Panamá, Colombia, España, México y la MLS, siendo clave para la selección panameña que clasificó a su primer Mundial en 2018, anotando 42 goles, expresó su agradecimiento por tanto cariño mostrado por los darienitas.

“Es mi primera oportunidad en la provincia de Darién, y me siento muy feliz con el calor y el cariño recibido por los habitantes de esta noble provincia”, expresó Pérez.