Migración extiende vigencia del Permiso de Seguridad Humanitaria y actualiza requisitos migratorios

El Servicio Nacional de Migración (SNM) anunció que el Permiso de Seguridad Humanitaria se mantendrá vigente en el país, tras la entrada en vigor del Decreto Ejecutivo N.° 5 del 13 de marzo de 2026. La norma, publicada en la Gaceta Oficial N.° 30482, introduce modificaciones a varios artículos del decreto anterior emitido en 2025.

Según la entidad, esta decisión tiene como objetivo garantizar la continuidad del proceso de regularización migratoria bajo criterios humanitarios. De esta forma, las personas extranjeras que cumplan con las condiciones establecidas podrán conservar su estatus migratorio dentro del territorio nacional.

El organismo también informó que los requisitos y procedimientos para optar por este permiso han sido actualizados. En ese sentido, recomendó a los interesados consultar los detalles en su página web oficial, específicamente en la sección de “Permisos Migratorios”.

Finalmente, el Servicio Nacional de Migración reiteró el llamado a la ciudadanía a informarse únicamente a través de canales oficiales y a realizar sus trámites de forma responsable, en cumplimiento de la normativa vigente.