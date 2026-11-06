Migración devuelve a tres extranjeros y retiene a otros dos por irregularidades

Cuatro ciudadanos extranjeros fueron detectados durante operativos de control migratorio en Bocas del Toro y Veraguas, por mantener impedimentos legales, registrar antecedentes penales, ingresar irregularmente al país o tener su estatus migratorio vencido, informó el Servicio Nacional de Migración.

En el Puente Binacional entre Panamá y Costa Rica, en Bocas del Toro, las autoridades identificaron a un ciudadano nicaragüense que viajaba sin documentación y mantenía impedimentos vigentes de expulsión, deportación y desacato. Por esta razón, fue inadmitido y devuelto.

En el puesto de control de Milla 21 también fue detectado un ciudadano costarricense que había ingresado al país por vías irregulares y registraba antecedentes penales en su nación de origen. El extranjero fue devuelto a Costa Rica.

Mientras que en Los Ruices, provincia de Veraguas, fueron ubicados dos ciudadanos nicaragüenses, una mujer y un hombre, con su estatus migratorio vencido. Ambos fueron trasladados a los Centros Administrativos de Retención Migratoria en la ciudad capital para iniciar los procedimientos administrativos correspondientes.