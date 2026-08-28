Migración detecta en Tocumen a dos personas con procesos judiciales en el extranjero

Dos personas con procesos judiciales vigentes en el extranjero fueron detectadas en los controles migratorios del Aeropuerto Internacional de Tocumen, informó el Servicio Nacional de Migración.

Uno de los casos corresponde a una ciudadana colombiana que arribó procedente de Bogotá. Durante la verificación, se confirmó que es requerida por las autoridades de su país por el delito de peculado en perjuicio del Estado. La mujer fue puesta a disposición de las autoridades competentes para continuar con los trámites judiciales correspondientes.

En otro caso, un ciudadano estadounidense que llegó desde Miami fue inadmitido tras confirmarse que mantiene un proceso abierto en Estados Unidos por delitos relacionados con actos sexuales contra menores de edad. Al encontrarse el proceso vigente y pendiente de sentencia, fue devuelto a su país de origen, de acuerdo con los procedimientos establecidos.

El Servicio Nacional de Migración señaló que los mecanismos de verificación en los puntos de entrada al país operan de manera permanente y en coordinación con organismos nacionales e internacionales, con el objetivo de garantizar el cumplimiento de los procesos judiciales y contribuir a la seguridad ciudadana.