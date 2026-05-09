Migración cita a extranjeros por irregularidades laborales tras operativo

Diez incidencias administrativas relacionadas con faltas migratorias y laborales fueron detectadas durante el operativo “Vigilancia Total”, desarrollado este sábado, 9 de mayo, por el Servicio Nacional de Migración (SNM) en distintos puntos del país.

Las diligencias permitieron verificar a 45 ciudadanos extranjeros, entre ellos personas que presuntamente laboraban sin los permisos correspondientes y otras en condición migratoria irregular, según el reporte de Migración.

Como resultado de las acciones, ocho personas fueron citadas por mantener irregularidades vinculadas al ejercicio de actividades laborales sin la debida autorización.

Entre los casos detectados figuran ciudadanos de nacionalidad nicaragüense, dominicana y colombiana. Además, un ciudadano nicaragüense fue citado por mantener estadía irregular en el país.

En el marco del operativo, las autoridades también condujeron a dos extranjeros para continuar los trámites correspondientes. Se trata de una mujer nicaragüense en condición migratoria irregular, trasladada a la sede principal del Servicio Nacional de Migración, y de otro ciudadano nicaragüense requerido para verificación en los sistemas migratorios.