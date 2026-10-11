Migración brinda apoyo en hospitales y centros de acopio en Chiriquí, Herrera y Los Santos

El Servicio Nacional de Migración informó que mantiene labores de apoyo en distintos puntos del país, con el traslado de agua, alimentos y artículos de primera necesidad para las comunidades afectadas por el sismo registrado el viernes 9 de octubre.

La entidad detalló que, en Panamá Pacífico, inspectores migratorios colaboran en la recepción y movilización de insumos y camillas. Además, en el centro de acopio de los Bingos Nacionales y en el Parque Omar, el personal carga pacas de agua y otros suministros que serán enviados a la provincia de Herrera.

En Chiriquí, la regional de Migración entregó alimentos secos, artículos de limpieza y productos de aseo personal al centro de acopio de la Gobernación, para su distribución entre las familias afectadas.

El SNM también indicó que se instalaron carpas de apoyo en el Hospital Joaquín Pablo Franco, en Los Santos, y en el Hospital Nelson Collado, en Herrera. En ambos centros, unidades migratorias participan en la distribución de agua para las personas de la región.

La institución señaló que estas acciones buscan contribuir a la atención de las necesidades de las comunidades afectadas por el movimiento sísmico.