MIDES inicia verificación de 9 mil aspirantes a programas sociales

El Ministerio de Desarrollo Social inició una jornada nacional para verificar la elegibilidad de más de 9 mil panameños que, desde 2018, solicitaron ingresar a programas como 120 a los 65, Red de Oportunidades, Ángel Guardián y el Bono Alimenticio de Senapan.La institución realiza visitas casa por casa con el apoyo de promotores y trabajadores sociales, utilizando herramientas como los mapas de pobreza del Instituto Nacional de Estadística y Censo y el Ministerio de Economía y Finanzas, además de estudios del UNICEF, para asegurar una mejor focalización de los beneficios.La directora de Inclusión y Desarrollo Social, Magalis Araúz, explicó que el proceso permitirá actualizar datos y determinar con mayor precisión quiénes cumplen con los requisitos, priorizando a hogares en situación de vulnerabilidad.El Ministerio de Desarrollo Social aclaró que estas visitas no implican aprobación ni suspensión automática de beneficios, sino que buscan verificar la información y mejorar la equidad del sistema de protección social en el país.