MIDES entrega renovado Hogar de Larga Estancia en Bocas del Toro

En el marco del Día Internacional de las Personas Mayores, la ministra de Desarrollo Social, Beatriz Carles de Arango, encabezó la entrega y puesta en funcionamiento del renovado Hogar de Larga Estancia San Vicente de Paúl, ubicado en el corregimiento de Rambala, distrito de Chiriquí Grande, provincia de Bocas del Toro. Con una inversión de B/. 984,877.95, la obra incluyó la rehabilitación, adecuación y equipamiento integral de las instalaciones, con mejoras sustanciales en habitabilidad, seguridad, accesibilidad y calidad de los servicios.

El centro, único recinto para personas mayores administrado directamente por el MIDES, funcionaba anteriormente en Isla Colón y fue clausurado en 2019 debido al deterioro del inmueble y a los constantes estragos causados por los oleajes e inundaciones del mar Caribe.

Tras dicho cierre, los residentes fueron trasladados temporalmente al Albergue Harold y Raymond Bernstein, en Rambala, sitio donde ahora el hogar reanuda sus operaciones en óptimas condiciones y con capacidad para albergar a 30 personas mayores. Actualmente, el centro atiende a 19 usuarios que reciben alimentación supervisada por nutricionistas, atención de enfermería, actividades recreativas, acondicionamiento físico y estimulación cognitiva.

Para garantizar una cobertura integral, el hogar cuenta con un equipo de 17 colaboradores dedicados al cuidado y acompañamiento diario. “Sigamos cuidando a nuestras personas mayores, acompañándolos, escuchándolos y estando atentos a sus necesidades. Ellos han dedicado buena parte de sus vidas a sus familias y a sus comunidades. Ahora nos corresponde a nosotros estar presentes para ellos”, expresó la ministra Carles de Arango, quien agradeció el respaldo de las instituciones y autoridades locales para concretar la recuperación del recinto.

Durante su intervención, la titular del MIDES destacó las acciones que impulsa el Gobierno Nacional para fortalecer la protección, el cuidado y la inclusión de este sector de la población, en un contexto donde el país registra más de 500 mil adultos de 60 años o más, de los cuales más de 140 mil carecen de seguridad social y cerca de 55 mil son iletrados, de acuerdo con el último Censo de Población y Vivienda.