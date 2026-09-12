MiAMBIENTE suspende tala ilegal de árboles en el Parque La Amistad

El Ministerio de Ambiente (MiAMBIENTE) detectó y suspendió una presunta tala ilegal dentro del Parque Internacional La Amistad (PILA), en el sector Pacífico, durante un patrullaje de control y vigilancia realizado este viernes 11 de septiembre.

Durante el operativo, guardaparques del PILA, en coordinación con unidades de la Policía Ambiental, decomisaron preventivamente 12 piezas de madera, que quedaron a disposición de las autoridades competentes para las investigaciones. No se encontraron personas en el lugar al momento de la intervención.

MiAMBIENTE recordó que la extracción o aprovechamiento de recursos forestales está sujeto a controles y autorizaciones establecidos por la legislación ambiental, y que estas actividades están prohibidas dentro de las áreas protegidas.

Manuel Vega, jefe del PILA, destacó la importancia de mantener una vigilancia permanente y aseguró que continuarán los recorridos de control para prevenir actividades que puedan afectar los recursos naturales del área protegida.